Черновецкий хочет встретиться с Тимошенко в прямом эфире

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил готовность встретиться с премьер-министром, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО в прямом эфире любого общенационального телеканала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он призвал Ю.ТИМОШЕНКО рассказать киевлянам о своей будущей работе в Киевсовете и работе в нем высших чиновников и народных депутатов, которые прошли по списку БЮТ.

«Киевские выборы стали предметом заинтересованности жителей всей Украины. Как Киевский городской председатель и как председатель политической силы, победившей на выборах в Киевсовет, от имени всех киевлян и жителей страны я имею право требовать, чтобы премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО дала ответ – каким образом она будет выполнять свои обещания, которые она давала во время предвыборной кампании. Пусть она внесет ясность: готова ли Ю.ТИМОШЕНКО стать депутатом Киевсовета и возглавить в нем свою фракцию? В случае ее отказа работать в Киевском городском совете, кто будет руководить фракцией БЮТ?», – спросил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что готов встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире для того, чтобы все избиратели могли услышать ответы премьер-министра на эти вопросы и узнать о ее позиции относительно выполнения предвыборных обещаний.

«Эти и другие вопросы волнуют не только киевлян, но и жителей всей Украины. Для того, чтобы получить ответ на них, я готов встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире любого общенационального телеканала. Это небывалая ситуация в европейской практике, чтобы мэр столицы и премьер-министр страны не вели диалога между собой», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева отметил, что участие в выборах органов местного самоуправления премьер-министра страны и ряда чиновников показало повышенный интерес к местным выборам со стороны высших органов власти.

«Надеюсь, что та активность, с которой народные депутаты, министры и заместители министров принимали участие в столичных выборах, свидетельствует не только об интересе к мандатам депутатов Киевсовета, но и вынудит их обратить внимание на проблемы местного самоуправления. Местные бюджеты должны перестать быть «дойной коровой» для госбюджета. Мы должны изменить ситуацию, когда из них изымаются средства, которые так необходимы для развития инфраструктуры и местных общин», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла список БЮТ на выборах в Киевсовет, которые состоялись 25 мая.