Совету НБУ хотят дать право абсолютного вето на решения Нацбанка

Народный депутат Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» (относительно права вето Совета Национального банка).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 28 мая. Им предусматривается расширить полномочия Совета Национального банка, в частности, предоставить ему право вето относительно решений Правления НБУ по вопросам установления официального курса гривни к иностранным валютам (в действующем Законе он имеет право применить отлагательное вето относительно таких решений Правления Банка - УНИАН).

Законопроектом также предусмотрено, что вето Совета Национального банка на решение Правления НБУ прекращает действие последнего.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к доллару на уровне 4,85 грн./дол. 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./дол., применив право отложенного вето к решению Правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./дол.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая заявил, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./дол.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD - 485.000 грн.