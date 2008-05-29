Совету НБУ хотят дать право абсолютного вето на решения Нацбанка
Регионалы зарегистрировали законопроект
|Юрий Мирошниченко
Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 28 мая. Им предусматривается расширить полномочия Совета Национального банка, в частности, предоставить ему право вето относительно решений Правления НБУ по вопросам установления официального курса гривни к иностранным валютам (в действующем Законе он имеет право применить отлагательное вето относительно таких решений Правления Банка - УНИАН).
Законопроектом также предусмотрено, что вето Совета Национального банка на решение Правления НБУ прекращает действие последнего.
Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к доллару на уровне 4,85 грн./дол. 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./дол., применив право отложенного вето к решению Правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./дол.
Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая заявил, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./дол.
Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD - 485.000 грн.