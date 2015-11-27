Гройсман рассказал, когда будет приниматься решение относительно отставки Яценюка

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сказал председатель парламента Владимир Гройсман, передает ТСН.

"Придет 11 число — мы услышим премьер-министра, мы услышим отчет о том, что сделано, мы услышим его взгляды наперед, программу, которую надо обновить, и тогда я приму решение", - сказал он.

Гройсман отметил, что у него нет сомнения в том, что обновление правительства должно состояться.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Абромавичуса

"Но это должна быть системная работа, не от того, кого поменять и кого поставить, а от того, что мы будем делать. И делать операционный план, и отчет должен быть не один раз в год, а хотя бы раз в месяц надо делать небольшой операционный отчет, чтобы люди видели, что происходит, какие законы принимаются, как они должны быть реализованы", - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Олег Барна (фракция партии “Блок Петра Порошенко”) заявил, что начат сбор подписей под проектом постановления о выражении недоверия Кабинету министров Украины во главе с Арсением Яценюком.