Тема дня 26 ноября: Торговые войны РФ и Украины: ВТО рассудит? (видео)

18:35, 26 ноября 2015
Политика
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Гость: Владимир Власюк, кандидат экономических наук, директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

Чого очікувати / kievcity.gov.ua

Подтемы:

1. Трудное партнерство

2. Торговые войны

3. Иски в ВТО

4. Чего ожидать в будущем?

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