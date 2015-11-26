Тема дня 26 ноября: Торговые войны РФ и Украины: ВТО рассудит? (видео)
18:35, 26 ноября 2015Политика
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Гость: Владимир Власюк, кандидат экономических наук, директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза».
Эксперт рассказывает, чего ожидать от торговых войн России и Украины / kievcity.gov.ua
Подтемы:
1. Трудное партнерство
2. Торговые войны
3. Иски в ВТО
4. Чего ожидать в будущем?
Тема дня 26 ноября: Торговые войны РФ и Украины: ВТО рассудит?
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