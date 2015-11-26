Тема дня 26 ноября: Торговые войны РФ и Украины: ВТО рассудит? (видео)

Гость: Владимир Власюк, кандидат экономических наук, директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

Подтемы: 1. Трудное партнерство 2. Торговые войны 3. Иски в ВТО 4. Чего ожидать в будущем?

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