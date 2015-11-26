В "Народном фронте" считают, что депутаты не проголосуют за запрет выражения недоверия генпрокурору

Народные депутаты не проголосуют за изменения к Конституции Украины, которыми им запретят выражать недоверие Генеральному прокурору.

Об этом заявил Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

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"Я уверен, что изменения к Конституции в части запрета выражения недоверия Генпрокурору и потом его увольнение не пройдет в сессионном зале. Это право делегировал депутатам народ во время выборов. Если мы выбираем Генпрокурора, то имеем право выразить ему недоверие", - сказал Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что позиция "Народного фронта" - полное обновление судейской системы и обновление судейского состава.

Напомним, Президент Петр Порошенко внес в парламент проект изменений к Конституции в части правосудия и предложил лишить парламент права выражать недоверие Генеральному прокурору. Кроме того, изменениями предлагается увеличить срок полномочий Генпрокурора с 5 до 6 лет, но при этом запретить ему занимать эту должность два срока подряд.