ГПУ открыла дело в отношении китайского судна, протягивающего кабель из России в Крым (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

“На днях было открыто уголовное производство относительно события, связанного с китайским судном, которое фактически прокладывало кабель для поставок электроэнергии из России в Крым. Как только к нам поступила соответствующая информация, наши сотрудники открыли производство. На сегодняшний день совместно с управлением международного сотрудничества мы готовим запросы, чтобы установить владельца судна, личности членов экипажа и другие обстоятельства этого происшествия, чтобы подготовить подозрение и в рамках международного сотрудничества начать процедуру привлечения к ответственности виновных лиц”, - сказал Куценко.

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Он также добавил, что уголовное производство открыто по ст. 332 прим.1 - Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее – Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, из-за подрыва 20 ноября опор линий электропередач в Херсонской области территория временно оккупированного Крыма обесточена. Полуостров частично обеспечивается электроэнергией за счет собственных генерирующих мощностей.

Участники товарной блокады Крыма не допускали ремонтные бригады к электроопорам.

24 июня участники блокады заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к поврежденным линиям электропередачи только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

Сегодня, 26 ноября, утром ремонтные бригады госкомпании «Укрэнерго» прекратили ремонт поврежденной линии электропередачи в Крыму 220 кВ "Каховская-Титан", поскольку этого требовали активисты блокады полуострова.

Как сообщили в компании, один из лидеров акции Ленур Ислямов заявил, что «активисты выдвинули требования к оккупационным властям об освобождении политзаключенных, и пока не будут выполнены эти условия, электроснабжение на территорию АР Крым не будут восстанавливать».