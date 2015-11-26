Перемещение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе ограничивают обе стороны - замглавы миссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве.

"Свобода является определяющей для наших наблюдателей, чтобы иметь возможность выполнять поставленные задания. Ограничение свободы перемещения происходит с обеих сторон на линии разграничения и имеет разные формы", - сказал Хуг.

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В связи с этим он отметил, что наблюдатели миссии лишены возможности доступа к определенным районам на Донбассе из соображений безопасности.

"Наблюдателям предоставляется только условный доступ или навязывается вооруженное сопровождение", - сказал Хуг.

Он привел пример то, что 19 ноября в Дебальцево наблюдатели должны были иметь сопровождение от боевиков "ДНР", что было условием для дальнейшего осуществления наблюдения города.

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20 ноября боевики "ЛНР" отказали миссии в доступе к селу Сокольники, мотивируя тем, что там проходят работы по разминированию.

Кроме того, замглавы миссии рассказал, что иногда предоставление доступа к определенным местам для хранения вооружения откладывалось на определенное время без каких-либо объяснений, или такой доступ вообще не предоставлялся из-за каких-то административных процедур, которые не предусмотрены никакими соглашениями.

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