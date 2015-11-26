Кононенко заявляет, что не будет подавать в суд на депутатов, которые обвиняют его в коррупционных действиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему он в суде не защищает свою честь в связи с обвинениями, которые, в частности прозвучали в его адрес во время заседания фракции «БПП».

Кононенко сказал: «Я не буду подавать на депутатов. Моя личная позиция - я не критикую в негативном плане депутатов от нашей фракции, потому что мы в одной фракции и мы одна команда, хотя у меня есть там много разговоров, много дискуссий внутри фракции».

Одновременно Кононенко отметил: «Что касается дискредитации, которая навязана извне, то я сейчас готовлю иски в первую очередь к СМИ, которые это распространяют».

На уточняющий вопрос журналистов, к чему здесь СМИ, если обвинения звучат от его коллег по фракции, в частности Виктора Чумака, Сергея Лещенко, Кононенко ответил: «Я готов с любым депутатом, с любым общественным деятелем, с любым гражданином обратиться к правоохранительным органам относительно проверки фактов относительно меня».

По его словам, эти люди, которые в чем-то его обвиняют, должны сделать «соответствующее заявление о преступлении, и обращайтесь в правоохранительные органы».

«Но делая заявление о преступлении, нужно помнить, что в Уголовном (в Уголовном) кодексе есть статья о клевете, поэтому если заявление о преступлении не подтвердится, то человек, который его сделал, тоже может и должен ответить согласно законодательству», - добавил Кононенко.

В комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о его планах судиться с СМИ, Кононенко заявил: «Я обратился к юристам, чтобы подготовили материалы. Потому что та беспрецедентная кампания, которая в последнюю неделю ведется против меня - без единого факта, без единого документа». Он добавил, что ранее имел позицию, что лучше «не обращать внимание на какие-то безосновательные упреки».

По мнению Кононенко, происходит «беспрецедентная» кампания и применяются «новые технологии информационного киллерства». «Поэтому, видимо, это нужно будет сделать», - сказал он.

Он считает, что если факты будут доказаны, а они будут доказаны, я уверен, то те средства, которые это распространили, должны публично извиниться».

Одновременно Кононенко не назвал конкретные средства массовой информации, в которых собирается судиться. По его словам, соответствующие документы будут подготовлены за 7-10 дней.