В проекте Конституции закрепляется возможность признания юрисдикции Международного уголовного суда

Об этом говорится во внесенном президентом Украины Петром Порошенко в парламент проекте закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предусмотрено, что Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного уголовного суда.

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Ранее УНИАН сообщал, что в проекте изменений в Конституцию в части правосудия предлагается лишить Верховную Раду права на выражение недоверия Генеральному прокурору Украины, что влечет его отставку с должности.