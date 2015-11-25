В проекте Конституции закрепляется возможность признания юрисдикции Международного уголовного суда
22:53, 25 ноября 2015Политика
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В проекте изменений в Конституцию в части правосудия закрепляется возможность признания юрисдикции Международного уголовного суда.
В проекте Конституции закрепляется признание юрисдикции Международного уголовного суда / УНИАН
Об этом говорится во внесенном президентом Украины Петром Порошенко в парламент проекте закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.
В законопроекте предусмотрено, что Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного уголовного суда.
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Ранее УНИАН сообщал, что в проекте изменений в Конституцию в части правосудия предлагается лишить Верховную Раду права на выражение недоверия Генеральному прокурору Украины, что влечет его отставку с должности.
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