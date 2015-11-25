Создание группы "Антикоррупционная платформа" внутри "БПП" является "нормальной ситуацией" - Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о создании внутри фракции «БПП» группы «Антикоррупционная платформа».

Кононенко отметил, что создание такой группы - это «абсолютно нормальная ситуация, которая соответствует положению о нашей фракции».

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«У нас есть положение, там записано, что у нас есть депутатские группы. Это абсолютно нормально», - сказал депутат.

В то же время Кононенко отметил, что если эта группа будет вести работу на раскол фракции, тогда «будем делать выводы», а если это будет конструктивная работа внутри фракции, со своей позицией и критикой, то это «абсолютно нормально».

Он заверил, что внутри фракции нет давления ни на одного депутата.

Кононенко посоветовал новосозданной группе «отойти от демагогии, придерживаться фактов и конструктивно работать, прежде всего, внутри фракции».

Как сообщал УНИАН, ряд депутатов от «БПП» создали группу «Антикоррупционная платформа» внутри фракции.

По словам координатора группы Виктора Чумака, задачей группы будет борьба с коррупционными проявлениями», как внутри парламента, как внутри парламентской фракции «Блока Петра Порошенко», так и вне ее».

Пока в состав группы «Антикоррупционная платформа» вошли 15 народных депутатов.

Координаторами группы являются Чумак и депутат Мустафа Найем.

Напомним, ранее лидер УКРОПа Геннадий Корбан заявлял о колоссальной коррупции в пропрезидентской парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП), фактами которой он готов поделиться после того, как в Украине появится независимая система прокуратуры.

«Я обладаю инсайдерской информацией, поскольку я в прошлом был бизнесменом, и поэтому сегодня я знаю, что «кассиром» и отцом коррупции в Украине является Игорь Кононенко, народный депутат, который контролирует «Укртранснафту», ряд госбанков, все экспортные контракты Одесского припортового завода – вместе с другим членом фракции БПП, неким Александром Грановским, который осуществляет юридическое обслуживание», – сказал Геннадий Корбан.

Также ранее сообщалось о том, что нардеп Сергей Березенко в больших масштабах использовал административный ресурс и развернул массовую скупку голосов избирателей на выборах в 205 округе.