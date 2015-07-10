Нардепы обвинили главу ГУД Березенко в массовой скупке голосов на выборах в 205 округе

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявили народные депутаты Украины, которые являются представителями различных фракций.

"Выборы уже зашли в острую и горячую фазу не просто конкурентного противостояния между кандидатами в депутаты, а в противостояние машины административного ресурса, который работает, обслуживая интересы кандидата от власти. К большому сожалению, эти выборы мало чем отличаются от тех, которые мы видели при режиме Януковича и Кучмы», - сказал народный депутат Андрей Денисенко (внефракционный).

Он заявил, что в Чернигове командой кандидата Березенко, который является руководителем Государственного управления делами (ГУД), построена огромная сеть, которая намерена скупить голоса более 60 тыс. избирателей в 205 округе. «Уже сегодня мы видим первые признаки того, что кандидат от власти Сергей Березенко использует админресурс. Этот человек является выразителем интересов на этом округе и власти, и президента, и именно под этого человека пытаются сегодня построить Чернигов в худших традициях режима Януковича», - добавил он.

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Денисенко отметил, что в настоящее время происходит широкая кампания прямого подкупа избирателей кандидатом Березенко. В частности, напечатаны так называемые «социальные соглашения» жителей города с этим кандидатом, по которым им выплачиваются деньги.

«Заключаются с десятниками, сотниками, тысячниками огромные пирамиды. По сути, это соглашение о социальной коррупции... Люди, действующие от имени Березенко, заключают соответствующие соглашения с черниговцами. Каждый избиратель, который соглашается на подобное социальное соглашение, получает на руки 400 гривень. В этой системе подкупа задействованы 6 тысяч десятников. Каждый из них должен будет привести по 10 человек и скупить таким образом голоса 60 тысяч избирателей. По нашим данным, вся эта пирамида стоит 60 миллионов гривень», - подчеркнул народный депутат.

Он также сообщил, что в Чернигове развернута кампания «Антиподкуп», и ряд избирателей уже дали показания правоохранительным органам и обратились с заявлениями в прокуратуру относительно фактов подкупа кандидатом Березенко.

«Я лично, а также ряд народных депутатов из разных фракций, которые заинтересованы, чтобы выборы прошли честно, а пирамида подкупа была демонтирована, чтобы предотвратить массовую фальсификацию и коррекцию результатов выборов, обратимся с заявлениями о таких преступлениях (подкуп избирателей - УНИАН) в ГПУ», - сказал он, добавив, что депутаты имеют, в частности, аудио- и видеодоказательства подкупа избирателей.

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В свою очередь народный депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Луценко отметил, что сейчас критически важно добиться того, чтобы выборы в Чернигове были справедливыми, честными, прозрачными. Он напомнил, что руководитель Государственного управления делами, кандидат в народные депутаты Украины в 205-ом округе Березенко является выходцем из «молодой команды» экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. «Для меня лично является огромной трагедией, что группа Черновецкого, которая разрушила перспективу Киева как европейского города, вошла в тесный союз с Порошенко... Команда Черновецкого – это команда профессиональных предателей, высококлассных, высококвалифицированных. Нам такие предатели точно не нужны», - подчеркнул он.

Народный депутат из фракции «Народный фронт» Олег Крышин отметил, что фундаментом демократической страны является проведение честных выборов с прозрачными и понятными правилами, а не привлечение админресурса и подкупа. «Если мы не обеспечим прозрачность и честность избирательного процесса, мы не получим квалифицированную власть... Если мы хотим построить успешное и сильное государство, мы не должны допускать к власти управленческий планктон, который пришел на основе кумовства, связей... Давайте сделаем так, чтобы 205-й округ был показателем честных выборов», - сказал он.

В то же время народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой выразил мнение, что Березенко «протягивают» в ВР, чтобы он организовал работу фракции «БПП».

«Когда такого представителя прошлой системы тянут за веревку в ВР, тому есть объяснение. Петр Порошенко доигрался в своей кадровой политике до того, что, имея крупнейшую фракцию в парламенте, она является сложно управляемой... Ни одного синхронного голосования всей фракции «БПП» нет... Юрий Луценко на менеджерскую функцию не тянет абсолютно, поэтому Порошенко для себя видит спасение в Березенко, чтобы он кого-то купил, с кем-то договорится, кого-то запугал. Поэтому его и тянут в ВР всеми силами и наглым, циничным админресурсом, подкупом и запугиваниями готовят массовые фальсификации», - сказал Лозовой и подчеркнул, что кандидаты должны соревноваться между собой честными методами. Депутат также выразил надежду, что избиратели не будут продавать свои голоса.

В свою очередь Денисенко напомнил, что областная прокуратура изъяла в ОИК 85 представлений субъектов избирательного процесса в УИК. «На самом деле, если бы не вмешательство народных депутатов, кандидата в народные депутаты в 205-ом округе Геннадия Корбана, массовые протесты общественности под зданием областной прокуратуры и самой избирательной комиссии, 85 субъектов избирательного процесса были бы лишены права осуществлять наблюдение за ходом и законностью избирательного процесса. Таким образом, ставилась бы системно под угрозу законность выборов в Чернигове. Совместными усилиями нам удалось этого избежать», - сказал он.

В то же время доверенное лицо кандидата в народные депутаты в округе №205 Корбана – Роман Семешко сообщил, что 9 июля Черниговский окружной админсуд принял решение, что председатель ОИК может от имени ОИК принимать решения единолично.

«Органы прокуратуры на основании какого-то представления или обращения граждан, которые даже не были субъектами избирательного процесса, внесли в реестр и возбудили уголовное производство, на основании которого следователь прокуратуры Черниговской области обратился с письмом, без какого-либо определения суда, в окружную избирательную комиссию округа №205 и истребовал документы – представления на членов УИК для ознакомления в связи с тем, что есть уголовное производство. Председатель ОИК единолично, подписав письмо от имени ОИК, такие документы предоставил. Прокуратура их получила на два дня, и что они с ними делали, нам было неизвестно. Мы подали в суд. Вчера Черниговский окружной административный суд принял, по мнению юристов, беспрецедентное решение: если ОИК не уполномочена действующим законодательством принимать конкретные решения, например, о передаче документов органам прокуратуры по их требованию, то любое решение от имени ОИК может делать председатель ОИК. То есть, возникает ситуация: если в будущем такое решение будет использоваться как прецедент на любых выборах, то председатель ОИК самостоятельно будет принимать решения по любым вопросам. Мы его будем обжаловать, поскольку считаем, что оно полностью не соответствует нормам действующего законодательства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 205 (Черниговская область) на 26 июля. ЦИК для участия в выборах зарегистрировала 127 кандидатов, 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы.