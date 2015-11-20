Корбан заявил о готовности дать показания о коррупции в нынешней власти после реформирования прокуратуры и следственных органов

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я обладаю инсайдерской информацией, поскольку я в прошлом был бизнесменом, и поэтому сегодня я знаю, что «кассиром» и отцом коррупции в Украине является Игорь Кононенко, народный депутат, который контролирует «Укртранснафту», ряд госбанков, все экспортные контракты Одесского припортового завода – вместе с другим членом фракции БПП, неким Александром Грановским, который осуществляет юридическое обслуживание», – сказал Геннадий Корбан.

По его словам, Кононенко платит «зарплату» депутатам фракции БПП – порядка 5-10 тысяч долларов на человека.

Среди коррупционеров при власти Геннадий Корбан также назвал Олега Гладковского, ранее известного под фамилией Свинарчук. По его словам, этот человек курирует «Укроборонпром».

«Он сегодня берет кредиты в «Укрэксимбанке» и может себе позволить не отдавать по 340 миллионов. Он может себе позволить выигрывать тендеры для компании «Богдан-Моторз» в Днепропетровске, в Черкассах, в Запорожье. Когда есть «Южмаш», есть львовский завод «Электрон», который производит прекрасные троллейбусы, и так далее. Фактажа достаточно много. Есть масса информации об австрийских холдингах господина Кононенко, о транзакциях. Я думаю, что рано или поздно Финмониторинг подтвердит эту информацию», – сказал Корбан.

Лидер УКРОПа отметил, что обладает достаточно большим объемом информации и не собирается раскрывать ее сразу.

«Я думаю, что рано или поздно, когда буде реформирована система следственных органов, система прокуратуры, то, безусловно, эта информация понадобится. И когда будут действительно независимые профессиональные следователи, когда будет Национальное бюро расследований, заработает Антикоррупционное бюро, весь этот фактаж понадобится, и я готов буду давать свидетельские показания по этому поводу», - заявил Корбан.

Он также высказался по поводу так называемой деолигархизации в стране.

«С нашей точки зрения, деолигархизация – это демонополизация. Есть ряд отраслей, которые являются стратегическими для государства. Они приносят государству доход и валюту. И, безусловно, ряд физических лиц контролируют целые отрасли экономики», – сказал Геннадий Корбан.

При этом, по его словам, эти люди понимают, что, будучи даже богатыми людьми, они не могут жить в стране, где очень много бедных.

«Нужно создать равные условия для всех этих людей (монополистов), выработать одинаковые стандарты, правила и подходы. В программе нашей партии записаны нормы, которые мы предложим всем этим людям для того, чтобы произошла демонополизация, прежде всего, в стратегически важных отраслях экономики Украины. И за счет этой демонополизации мы будем повышать социальные стандарты жизни людей», – сказал лидер УКРОПа.