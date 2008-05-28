Билозир призывает отказаться от императивного мандата

Народный депутат Украины, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Оксана БИЛОЗИР считает, что демократическая коалиция должна взять на себя обязательство и принять все законодательные акты, которые могли бы способствовать прекращению мониторинга ПАСЕ.

Об этом она сказала, комментируя результаты заседания Мониторингового комитета ПАСЕ, которое состоялось в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый Центр”.

"Члены комитета имели возможность собственными глазами увидеть ситуацию в Украине, провели ряд встреч с официальными лицами, услышали различные мнения относительно развития конституционного процесса, выполнения обязательств Украины перед Советом Европы и, конечно, это повлияет на принятие решения относительно завершения процедуры мониторинга для Украины. Ориентировочно, окончательное решение будет принято до конца года", – сказала О.БИЛОЗИР.

В то же время, она отметила, что мониторинг может быть и продолжен, если Украина не подтвердит свою готовность завершить конституционный процесс, а также не откажется от императивного мандата.

"Императивный мандат – это один из ключевых вопросов, который постоянно звучит со стороны представителей Совета Европы. Если мы не откажемся от попыток все же ввести императивный мандат, то и мониторинг продолжится, и вообще репутация Украины как демократического государства существенно пострадает", – убеждена О.БИЛОЗИР.

По ее мнению, представители ПАСЕ также убедились, что конституционный процесс, инициированный Президентом Украины, проходит демократично и действительно направлен на сбалансирование ветвей власти, в отличие от предложений относительно изменений к Конституции, которые предлагаются другими политическими силами и наоборот направлены на большую узурпацию власти.

О.БИЛОЗИР также отметила, что парламентская коалиция должна взять на себя обязательство и принять все законодательные акты, которые могли бы привести к прекращению мониторинга.