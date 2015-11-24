Россия срочно усиливает свою наступательную группировку в северном Крыму - СНБО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, в пресс-службе отметили, что "24 ноября 2015 года 5 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 осуществили переброску двух батальонно-тактических групп десантников из состава 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ (г. Иваново) с аэродрома Иваново на аэродром Джанкой".

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Кроме того, отмечается, что "в районе населенного пункта Калиновка (3 км к северо-западу от г. Джанкой) начато развертывание 97-го десантно-штурмового полка 7-й горно-штурмовой дивизии (г. Новороссийск)".

Таким образом, в СНБО объяснили, что "мощный наступательный потенциал российских войск в оккупированном Крыму еще значительно увеличивается за счет наиболее подготовленных подразделений, готовых для штурмовых действий".