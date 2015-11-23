"Крымнаш": лишь 3% россиян продолжают считать Крым украинским - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", передает "КоммерсантЪ".

О том, что означает выражение "Крымнаш", 52% опрошенных россиян ответили, что для них это "символ торжества и гордости в связи с тем, что Крым вернулся в состав России".

При этом "символом возрождения России" "Крымнаш" оказался для 16% респондентов, символом "победы над украинскими националистами" - для 9%.

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Всего 7% опрошенных ответили, что "Крымнаш" - это "лишенное смысла выражение", 5% сказали, что это "пропагандистский лозунг". Еще 10% затруднились ответить.

Также стоит подчеркнуть, что только 3% респондентов считают, что полуостров должен входить в состав Украины, 5% - что он должен быть независимым государством и 87% - что он должен быть частью РФ (около 6% затруднились с ответом).

Отметим, что в августе 2014 года частью России Крым хотели видеть 73% респондентов.