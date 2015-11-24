Филатов подал заявление о сложении депутатских полномочий

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я в Раде. Подал заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщил он.

По словам Филатова, завтра заявление будет вынесено на рассмотрение регламентного комитета парламента.

"Не хочу быть похожим на других депутатов-совместителей", - отметил он.

Филатов добавил, что надеется в четверг спикер Владимир Гройсман "вынесет этот вопрос в зал вместе с голосованием по Атрошенко".

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Напомним, Филатов победил во втором туре выборов мэра Днепропетровска 15 ноября, получив поддержку 184874 жителей города. Кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула поддержали тогда 158752 избирателя.