Главы МИД Бенилюкса: война в Сирии не должна снижать международную поддержку Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

"Это правда, что мы очень обеспокоены по поводу ситуации в южной части Европы, и мы пытаемся найти лучшее решение ситуации в Сирии, Ираке, Ливии. Мы обеспокоены относительно проблемы с миграцией у некоторых наших партнеров на Балканах и в Африке. На сегодняшний день мы имеем много террористических атак... Но также очень важно для нас продемонстрировать, что мы обращаем внимание и на восточную часть Европы, и на ситуацию в Украине", - заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рендерс.

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В свою очередь, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметил, что сейчас сотрудничество России и международного сообщества происходит в связи с обеспокоенностью ситуацией в Сирии. По его убеждению, ситуация в Сирии не должна затмевать ситуацию в Украине.

"Но сотрудничество с Россией по вопросу Украины и Донбасса является решающей. Это четко понятно. Мы должны это отметить. Мы здесь, три министра стран Бенилюкса, мы действительно призываем к сотрудничеству. Москва должна сотрудничать по разрешению ситуации в Сирии и Украине", - заявил Ассельборн.

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Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс отметил, что в то время, когда мировое сообщество борется против терроризма, необходимо поддержать усилия Украины по восстановлению национального суверенитета, внедрению Минских соглашений от 12 февраля и гарантировать, что Украина в будущем будет мирной и стабильной.