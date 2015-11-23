Нидерланды выступают за продление антироссийских санкций

Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерландов Берт Кундерс сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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"Я считаю, что важно каждый раз придавать особое значение тому, что мы не признаем незаконную аннексию Россией Крыма, и мы продолжаем поддерживать режим санкций Европейского Союза против Крыма", - заявил Кундерс.

Ранее министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрьом подчеркивал, что санкции против России должны продолжать действовать.

"Мы принадлежим к числу тех стран-членов Европейского Союза, которые считают, что санкции в отношении России должны оставаться неизменными. Мы также считаем, что Россия должна освободить Надежду Савченко и других незаконно задержанных украинских граждан", - заявила Вальстрьом.