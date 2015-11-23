Яценюк будет говорить с представителями Меджлиса по ситуации с электроснабжением Крыма

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает корреспондент УНИАН.

«Состоится разговор по всей проблематике, которая возникла вчера-позавчера в Крыму», - сказал он.

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Вице-премьер отметил, что в случае необходимости правительство соберется и примет необходимые решения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что из-за повреждения линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно прекратила поставку электричества в два района Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для обеспечения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.