Тимошенко: Ющенко занимается репрессиями против своей команды

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня фактически занимается репрессиями против своей же команды.

Об этом она заявила в интервью журналу "Русский Newsweek".

«Тот демократический Президент, которого весь народ, вся наша демократическая команда, в том числе и я, практически на руках внесли на пост Президента, сегодня возбуждает против нас уголовные дела», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Он фактически репрессирует свою команду! Репрессирует за то, что мы начали реальную борьбу против коррупции! Мне больно, что так поступает Президент», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она сделала все возможное для того, чтобы сохранить нормальные отношения с главой государства. В частности, по ее словам, БЮТ под давлением Президента и ради демократической коалиции проголосовал за закон о Кабинете министров, который дает чрезвычайные полномочия Секретариату Президента и Совету национальной безопасности. «Так исчез последний упрек, который Президент бросал в нашу сторону», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Но за этим, по словам главы украинского правительства, последовали вызовы на допросы в прокуратуру чиновников, представителей казначейства, членов правительства, в том числе и руководителей Фонда госимущества, которые не стали на коррупционные рельсы. «Этих людей и их семьи просто замучили по поручению Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр подчеркнула, что ее команда будет пытаться сохранить демократическую коалицию, потому что на данный момент другой альтернативы нет. «Я думаю, что сегодня у нас есть шанс всё решить иначе - спокойно и толерантно. Я в этом уверена. И жду того же от Виктора ЮЩЕНКО», - сказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли всё еще шансы, что на предстоящих президентских выборах Ю.ТИМОШЕНКО поддержит В. ЮЩЕНКО, глава правительства сказала: «Я бы так не трактовала мои слова».