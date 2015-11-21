ГПУ начала расследование в отношении заместителя Генпрокурора, который давил на суд по делу Геннадия Корбана (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил внефракционный народный депутат, один из лидеров УКРОПа Виталий Куприй.

Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения).

Как сообщалось, 4 ноября журналисты канала «1+1» зафиксировали, как Печерский райсуд города Киева, где должно рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения Геннадию Корбану, до начала его работы посетили заместитель Генерального прокурора Юрий Столярчук и прокурор Печерского района Киева Игорь Демидов. Чиновники требовали принять против Корбана заведомо неправосудное решение и применить к нему меру пресечения в виде ареста.