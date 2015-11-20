Итоговый отчет Шокина, Авакова и Грицака по Майдану отменен

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Пресс-конференции не будет", - сказали в пресс-службе.

В то же время там не смогли уточнить, отменена ли она окончательно, или должна состояться в другой день и время.

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Собеседник издания в правоохранительных органах сообщил, что на предыдущих брифингах был дан максимально полный объем информации по расследованию преступлений против Майдана, поэтому проведение брифинга с участием первых руководителей правоохранительных структур в данной ситуации будет неэффективным и малоинформативным, перадет УП.

Кроме того, один из участников конференции не находится в Киеве.

По информации 112 канала, с сайта Генпрокуратуры анонс пресс-конференции глав силовых ведомств по расследованию преступлений против Майдана был удален.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в эфире телеканала не в самой вежливой форме заявил, что глава МВД Арсен Аваков сегодня ни в каких брифингах участия принимать не будет.

"Информацию о сегодняшнем брифинге с участием председателя СБУ, Генпрокуратуры и МВД я не имею. Этот вопрос к тому, кто анонсировал. Я только владею информацией, что Арсен Аваков не будет сегодня участвовать в этом брифинге", - заявил Шевченко.

Он также уточнил, что Аваков сегодня не намерен давать никаких брифингов.

Как известно, ранее сообщалось, что в пятницу состоится итоговая пресс-конференция по расследованию преступлений против Евромайдана.