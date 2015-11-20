В Минобороны прокомментировали информацию о продаже ИГИЛ ракетных комплексов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства в связи с появлением в СМИ сообщений о задержании МВД Кувейта боевика "Исламского государства". Он якобы утверждал, что террористы закпуают оружие в Украине.

Читайте такжеПервая в Европе женщина-шахид: парижская смертница любила ночные клубы и не читала Коран

"Министерство обороны Украины и Вооруженные силы Украины не уполномочены государством как посредники в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения", - отмечается в сообщении.

В Минобороны заявляют, что Украина не производила и не осуществляла закупку упомянутых в сообщениях зенитно-ракетных комплексов FN-6 китайского производства, а также не предоставляла транзита для их перемещения.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, ЗРК FN-6 не находятся и никогда не находились на вооружении Вооруженных сил и других военных формирований Украины.

Читайте такжеБоевики ИГИЛ изменили тактику в США и Европе - WSJ

Добавим, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что "Исламское государство" покупало ракетные комплексы через Украину.