Посол США считает, что конституционная реформа в Украине "идет в правильном направлении"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Есть причины для оптимизма, учитывая то, как проходят дебаты по конституционной реформе. Очень большое достижение, что есть соглашение между различными политическими фракциями и гражданским обществом", - сказал посол.

"Я хочу похвалить и президента, и премьер-министра. Эта реформа действительно идет в правильном направлении, и мы надеемся, что президент, выполнив всю эту тяжелую работу, сделает еще один шаг вперед и передаст в Верховную Раду изменения в Конституцию в части судебной реформы", - добавил Пайетт.

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По его мнению, народные депутаты должны посмотреть на эти вопросы не через то, что будет лучше для той или иной фракции, а должны думать о том, что лучше для Украины и украинцев.

Посол подчеркнул важность доверия к судебной системе в Украине. "Большим тестом для Революции Достоинства является то, смогут ли восстановить верховенство права. Это также необходимо для роста экономики в долгосрочной перспективе и для привлечения иностранных инвесторов. Это настолько важно, что нужно сделать это правильно", - сказал Пайетт.

Посол отметил важность правовой оценки Комиссии Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) изменений в Конституцию Украины в части судебной реформы.

Кроме того, Пайетт призвал провести национальные дебаты по этому вопросу. "Проведите широкие, прозрачные национальные дебаты, но в конечном итоге украинцы должны сделать собственный выбор, потому что будущее украинской демократии решаем не мы, а украинцы. Это важнейший принцип, который США применяют ко всем этим вопросам. Москва не должна выбирать, Вашингтон не должен выбирать, Брюссель не должен выбирать. Это ваш выбор, вы выбираете свое будущее", - сказал посол.

Что касается конституционной реформы в вопросе децентрализации, по его мнению, гораздо важнее распространить эти изменения на небольшие регионы Донбасса, которые сейчас находятся под контролем украинской стороны, и «это большая часть Украины».