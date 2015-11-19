Следователи знают о влиянии представителей РФ на события во время Майдана - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины имеет данные о влиянии представителей РФ на события, происходившие во время Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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«Вопрос участия представителей РФ, влияния на происходившие события исследуются следователями Генеральной прокуратуры Украины и данные о том, что это влияние было, есть», - сказал он.

По словам Горбатюка, тщательно исследуются случаи приезда представителей ФСБ РФ, администрации президента РФ в Украину во время событий Майдана.

«Сейчас мы проверяем, насколько это привело к ужасным последствиям, которые мы имеем. Работа в этом направлении ведется», - резюмировал он.