Порошенко анонсирует отчет о преступлениях во время Революции Достоинства

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в воскресенье вечером.

“Ответственные за убийства на Майдане должны быть привлечены к ответственности”, - подчеркнул президент.

По его словам, должны быть даны ответы по каждой жертве Майдана.

Как подчеркнул президент, должны быть привлечены к ответственности все, кто несет ответственность за события на Майдане, на Банковой, за первые убийства активистов, должны быть названы фамилии тех, кто отдавал приказ штурмовать Майдан и т.д.

“Я требую, чтобы правоохранительные органы, начиная с понедельника, отчитались именно в такой форме”, - сказал президент

”Я подчеркиваю и настаиваю, чтобы именно в такой форме состоялся отчет на этой неделе. Никаких сомнений, что он состоится”, - подчеркнул глава государства.