Активисты Блока Витренко начали пикетирование ЦИК

Активисты Блока Натальи Витренко "Народная оппозиция" начали сегодня бессрочное пикетирование здания Центральной избирательной комиссии Украины.

Как передает РИА «Новости», по словам организаторов акции, "пикет проводится в знак протеста против фальсификации при подсчете голосов избирателей во время парламентских выборов".

У здания ЦИК установлено около 50 палаток красно-синего цвета. В руках активисты держат плакаты, в частности, с надписью "Народную оппозицию - в народную власть!".

Ранее после оглашения итогов выборов Н.ВИТРЕНКО заявляла, что ее сторонники будут добиваться пересчета голосов в связи с массовыми нарушениями в ходе выборов.

Для достижения трехпроцентного проходного барьера в парламент Блоку Натальи Витренко не хватило 0,07% голосов избирателей.