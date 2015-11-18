Давление на РФ нужно сохранить для выполнения обязательств по Минским соглашениям - Нуланд

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд подчеркивает, что давление на Россию необходимо сохранить для полного выполнения ею всех незавершенных обязательств по Минским соглашениям.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте Госдепартамента США, которое она огласила 17 ноября в Берлине.

Помощник госсекретаря напомнила, что помощь Украине со стороны США включала политическую, экономическую поддержку и поддержку политики безопасности.

"Мы ввели последовательно жесткие этапы санкций, чтобы посадить Россию за стол переговоров, и мы поддержали дипломатическое урегулирование конфликта с помощью Минских соглашений и переговоров в нормандском формате во главе с Германией и Францией", - сказала Нуланд.

Она отметила, что сейчас необходимо помочь Украине преодолеть все существующие трудности.

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"Мы должны сохранять давление на Россию и ее сообщников-сепаратистов для завершения выполнения невыполненных обязательств по Минску", - отметила Нуланд.

В этой связи она обратила внимание на то, что речь идет об освобождении всех заложников; обеспечении полного доступа на Донбассе гуманитарным агентствам ООН, неправительственным организациям и украинским правительственным учреждениям по оказанию помощи.

Кроме того, Нуланд подчеркнула необходимость проведения свободных и справедливых выборов на Донбассе в соответствии с украинской Конституцией и с участием наблюдательной миссии за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ; вывода с Украины всех иностранных сил и вооружения, а также возвращение контроля Украины над государственной границей.

"Санкции являются неотъемлемым инструментом, чтобы заставить Россию быть ответственной. Они должны быть продолжены, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы. И мы должны сохранять в силе наши санкции, связанные с Крымом, до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - заявила Нуланд.