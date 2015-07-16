Нуланд: децентрализация в Украине соответствует Минским соглашениям

Она призывает Россию выполнять взятые обязательства в соответствии с положениями Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд заявила вчера, 15 июля, на брифинге в Киеве.

Представитель Госдепартамента отметила, что завтра Верховная Рада Украины в первом чтении рассмотрит пакет конституционных изменений, которые, прежде всего, касающиеся делегирования полномочий центральных органов власти местным.

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Она напомнила, что этот пакет изменений эксперты Венецианской комиссии Совета Европы оценили положительно.

Нуланд отметила, что указанные изменения в Конституцию предусматривают европейские стандарты децентрализации власти: предоставляют всем регионам Украины больше возможностей контролировать свое будущее, дают больше полномочий в бюджетном процессе, больше ответственности в процессе улучшения уровня жизни и больший уровень демократии на местном уровне, а также будут способствовать росту экономического уровня регионов.

Помощник госсекретаря США рассказала, что Соединенные Штаты являются очень децентрализованной страной.

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"Мы считаем, что люди на уровне общин лучше понимают свои потребности, когда система управления более приближена к гражданам", - отметила Нуланд.

Она ожидает, что этим путем пойдет и Украина.

"В этом есть сила этого пакета законодательства, которое завтра будет рассматриваться в первом чтении. Это также приблизит Украину к соблюдению соответствующих положений Минских соглашений относительно децентрализации и особого статуса (управление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей). И это является очень важным. На каждой стадии выполнения Минских соглашений, начиная от переговоров, которые состоялись в феврале, Украина очень настойчиво работала над выполнением своих обязательств, и это способствует тому, что США, страны Европы будут продолжать стоять рядом с Украиной и настаивать, чтобы все стороны-подписанты Минских соглашений выполняли свои обязательства", - подчеркнула Нуланд.

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Представитель Госдепартамента подчеркнула, что в условиях, когда Украина делает свои шаги по реализации положений Минских соглашений, она "вновь призывает Россию и тех, кого она поддерживает на Донбассе, выполнять свои обязательства".

Как сообщал УНИАН ранее, по словам Виктории Нуланд, Украина на пути реализации важных реформ должна сломать старую олигархическую систему, чтобы соответствовать международным демократическим стандартам управления.