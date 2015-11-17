Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по иску Мосийчука к ВР

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим представитель Генпрокуратуры Александр Гудзь заявил, что оснований для отмены этого постановления ВР нет.

Он также отметил, что представление на Мосийчука было внесено в парламент "путем передачи в руки председателю Верховной Рады".

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"Кроме того, было продемонстрировано видео, на котором содержались правонарушения, совершенные истцом. Очевидно, народные избранники под влиянием очевидности допущенных правонарушений решили голосовать этот вопрос в упрощенном порядке", - сказал он.

Гудзь высказал мнение, что оспариваемое Мосийчуком постановление является обоснованным и было принято на основании и способом, предусмотренными действующим законодательством.

"По моему мнению, оснований для отмены этого постановления нет. Исковые требования, с моей точки зрения, необоснованны. Поэтому я прошу суд вынести постановление об отказе в удовлетворении исковых требований полностью", - подчеркнул представитель ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

Ранее адвокат Мосийчука заявил, что при принятии решения о привлечении депутата к уголовной ответственности не применялась процедура ad hoc, и голосование за документ, как и внесение проекта постановления на рассмотрение парламента, состоялось с нарушением регламента Верховной Рады и Конституции.

По убеждению защиты, на этом основании суд должен удовлетворить иск Мосийчука.