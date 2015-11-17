В ночь на 11 декабря экс-руководство государства незаконно задействовало "Беркут" при разгоне Майдана - ГПУ

Хотя в соответствии с судебным определением в обеспечение иска о незаконности массовых собраний на Майдане Незалежности должны были участвовать только участковые инспекторы милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что на тот момент судебного решения о запрете массовых акций не было. Было лишь определение суда об обеспечении иска, и в соответствии с этим определением, действия по пресечению массовых акций должны были предпринимать исключительно участковые инспекторы.

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"Эти действия, как и предыдущие, были организованы высшим руководством государства и правоохранительных органов, в том числе по линии общественной безопасности. Они под якобы законным предлогом организовали незаконные действия по разгону протестных акций, поскольку решения по существу суд не принимал, было только решение об обеспечении иска. Большинство насильственных действий оказывали подразделения «Беркута», которые официально не привлекались к исполнению судебного решения. Там должны были бы фигурировать только участковые Шевченковского района", - сказал Горбатюк.