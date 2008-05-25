Яценюк поставил коалиции диагноз

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает маловероятной возможность переформатирования коалиции.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер”.

«Не думаю, что сегодня есть вероятность переформатирования коалиции”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время спикер парламента отметил, что “украинская политика - это такое дело, что все очень быстро меняется и поэтому прогнозы давать хотя бы на несколько месяцев вперед очень сложно”.

По его словам, демократическая коалиция должна доказать свою эффективность. А.ЯЦЕНЮК считает, что “для этого есть все средства и методы”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что в течение шести месяцев коалиция болеет “определенной слабостью” и сейчас добавилась “избыточная импульсивность и эмоциональность”. По его словам, блокирование частью коалиции работы парламента не добавили ей авторитета.

Вместе с тем, по словам А.ЯЦЕНЮКА, “это не означает, что коалиция может определенным образом распасться”. По мнению спикера, коалиция должна поработать “над внутренней дисциплиной и формированием нового имиджа”.

Председатель Верховной Рады признал, что на коалицию влияют “субъективные факторы” как со стороны “правительства, премьер министра Украины, так и со стороны Президента Украины”.

Он отметил, что призывает народных депутатов - принимайте решения самостоятельно.