Кличко созывает экстренный брифинг

В 14.00 в информационном центре Блока Виталия Кличко (ул. Госпитальная, 12) состоится экстренный брифинг кандидата на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО.

Как сообщает пресс-служба Блока Кличко, брифинг посвящен технологии фальсификации выборов мэра столицы, которая применяется против В.КЛИЧКО. А именно – отсутствие его фамилии в повторных протоколах территориальных избирательных комиссий.

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