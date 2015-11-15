Партия "УКРОП" призывает силовые ведомства не допустить побег председателя Днепропетровской ТИК в Крым

Об этом говорится в обращении партии "УКРОП" к силовым ведомствам Украины.

"По нашим данным из надежных и хорошо информированных источников, сейчас готовится побег председателя городской ТИК Днепропетровска Валентины Панкулич в аннексированный Крым", - говорится в обращении.

В обращении утверждается, что по сообщению крымских патриотов, Панкулич имеет недвижимость в Крыму.

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"Мы призываем МВД, СБУ и ГПУ не допустить бегства человека, по которой уже есть десятки заявлений относительно уголовных дел за грубые нарушения избирательного законодательства", - отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН ранее, в "УКРОПе" заявляют о попытке сорвать выборы городского головы Днепропетровска. В частности отмечается, что сейчас ЦИК проводит экстренное совещание, на котором планируется сорвать выборы городского головы.