Киевляне выбирают мэра

Сегодня в Киеве проходят внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 22.00.

На пост столичного городского председателя претендует 70 кандидатов.

В Киевраду своих кандидатов выдвинули 37 политических партий и блоков.

Порядок на выборах обеспечивают 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и 30 оперативных групп СБУ.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна установить результаты выборов депутатов Киеврады и выборов мэра столицы не позднее чем на пятый день со дня выборов, то есть до 30 мая включительно.

Публикация в печати сообщения о результатах голосования и итогах выборов, избранного Киевского городского председателя, о результатах голосования, списка избранных депутатов Киеврады осуществляется не позднее чем на десятый день после проведения выборов - до 4 июня включительно.

Выборы проводятся согласно решению Верховной Рады Украины от 18 марта 2008 года.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 53 официальных наблюдателя от Международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий "За справедливые выборы" на внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя 25 мая 2008 года, а также 6 наблюдателей от США.