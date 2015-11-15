Порошенко не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже
20:37, 15 ноября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже.
Порошенко не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже / president.gov.ua
Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось сегодня вечером.
“Я не вижу связи между этими двумя событиями, ибо очевидно, что главную роль в терроризме внутри Франции играют исламские террористические группы. У нас львиная часть действий террористических группировок зависит от России”, - сказал Порошенко.
“Мы не дадим террору дестабилизировать ситуацию в Украине”, - подчеркнул президент.
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