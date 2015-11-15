Порошенко не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже

20:37, 15 ноября 2015
Политика
1939 0

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже.

Порошенко не бачить зв'язку між подіями на сході України та у Парижі / president.gov.ua

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось сегодня вечером.

“Я не вижу связи между этими двумя событиями, ибо очевидно, что главную роль в терроризме внутри Франции играют исламские террористические группы. У нас львиная часть действий террористических группировок зависит от России”, - сказал Порошенко.

“Мы не дадим террору дестабилизировать ситуацию в Украине”, - подчеркнул президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter