Порошенко не видит связи между событиями на востоке Украины и в Париже

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось сегодня вечером.

“Я не вижу связи между этими двумя событиями, ибо очевидно, что главную роль в терроризме внутри Франции играют исламские террористические группы. У нас львиная часть действий террористических группировок зависит от России”, - сказал Порошенко.

“Мы не дадим террору дестабилизировать ситуацию в Украине”, - подчеркнул президент.