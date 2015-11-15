В Кременчуге задержали хулиганов, которые обливали зеленкой проводивших экзит-полы социологов

Как сообщил УНИАН начальник полиции Кременчуга Вадим Могила, с утра в городе полиция стала фиксировать сообщения о том, что неизвестные с помощью шприцев обливают социологов зеленкой. Подобные случаи были зарегистрированы на участках в ДК имени Ктолова, возле школ №8 и 26.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось выяснить на каких машинах передвигаются подозреваемые и они были задержаны. Все четверо задержанных мужчин – местные жители в возрасте от 20-ти до 26-ти лет. Из автомобиля изъяты бутылки с зеленкой. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Социологи, которых неизвестные облили зеленкой возле избирательных участков, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщила главный врач Первой больницы Галина Бородянец. По ее словам, врачи их осмотрели, ожогов глаз нет.

Сегодня во время второго тура выборов городского головы в Кременчуге экзит-пол проводит одна организация - кременчугская общественная организация "Социальный барометр", которая не имеет ничего общего с известной Всеукраинской социологической организацией с таким же названием. Его результаты будут опубликованы после окончания голосования и закрытия избирательных участков в 20:00.

Справка УНИАН. В Кременчуге Полтавской области во второй тур выборов городского головы вышли Виталий Малецкий (партия "Поруч"), получивший 21,4% голосов в первом туре и Виктор Калашник (партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") - 14,1% голосов.