Европейский Союз будет сотрудничать с Украиной, независимо от того, кто возглавит Кабинет Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил референт по политическим вопросам отдела энергетической безопасности Генерального директората по внешним связям Европейской комиссии Фаузи БЕНСАРСА сегодня на брифинге в Киеве.

"Независимо от того, кто возглавит правительство, мы продолжим сотрудничество", – сказал Ф.БЕНСАРСА.

При этом он добавил, что "даже при отсутствии функционального парламента и правительства, сотрудничество ЕС с Украиной продолжается".

Также Ф.БЕНСАРСА отметил, что Украина стала самым демократическим государством в Европе. "Я ни на американском, ни на европейском телевидении не видел, чтобы четыре часа транслировали заседание «круглого стола» политических сил", – добавил представитель Европейской Комиссии.