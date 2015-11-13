Сегодня Рада рассмотрит изменения в Земельный кодекс и законопроекты о государственных наградах (видео)
10:06, 13 ноября 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, которые касаются лишения государственных наград и сокращение их перечня, а также изменения в Земельный кодекс насчет проведения торгов.
Верховная Рада / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня также предполагается рассмотреть проект закона насчет имплементации европейских экологических норм об охране среды для редких видов животных и растений.
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Среди прочего на рассмотрение будет вынесен вопрос о предоставлении права присвоения звания героя Украины лицам, которые не являются гражданами государства.
Кроме того, в частности, будет рассматриваться законопроект,который касается прекращения гражданства лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины.
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