Сегодня Рада рассмотрит изменения в Земельный кодекс и законопроекты о государственных наградах (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня также предполагается рассмотреть проект закона насчет имплементации европейских экологических норм об охране среды для редких видов животных и растений.

Читайте такжеРада признала геноцид крымских татар и назвала политику России в отношении них этноцидом

Среди прочего на рассмотрение будет вынесен вопрос о предоставлении права присвоения звания героя Украины лицам, которые не являются гражданами государства.

Кроме того, в частности, будет рассматриваться законопроект,который касается прекращения гражданства лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины.