Рада одобрила допуск иностранных военных в Украину для учений

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании парламента первый заместитель министра обороны Иван Руснак отметил, что учения начнутся 23 ноября 2015 года. Они будут проходить на Яворовском полигоне.

По его словам, «проведение учений будет способствовать развитию оперативных возможностей наших подразделений, повышению полевой выучки личного состава и укреплению доверия и безопасности между странами - участницами учений”.

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Как говорится в пояснительной записке, законом (№3428) разрешается допустить на территорию Украины для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в ноябре-декабре 2015 года на срок до 61 суток подразделения вооруженных сил США, других государств-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство во имя мира".

В частности, предусмотрен допуск до 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США с вооружением и военной техникой и до 1 тыс. военнослужащих от вооруженных сил государств–членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство во имя мира".

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Соответствующий документ разработан «с целью урегулирования вопроса допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил», отмечается в пояснительной записке.

В многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, которые состоятся в Международном центре миротворчества и безопасности (с. Старычи, Яворовский район, Львовская обл.), от Вооруженных сил Украины примут участие до 2,8 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой.

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В пояснительной записке отмечается, что финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, предполагается осуществить в пределах выделенных на 2015 год Министерству обороны ассигнований по бюджетной программе 2101020 “Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и подготовка войск”. Для обеспечения проведения этих учений планируется использовать 2 731 615,27 грн.

При этом затраты подразделений вооруженных сил других государств, по словам Руснака, «берут на себя определенные страны”.