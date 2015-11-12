БПП решил поддержать Садового на выборах мэра Львова
В «ББП «Солидарность» убеждены, что объединение проевропейских сил будет способствовать устойчивому развитию города и созданию эффективных органов власти, которые будут отвечать ожиданиям избирателей.
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" приняла решение поддержать во втором туре выборов городского головы Львова председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.
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В документе отмечается, что решение принято с целью «продолжения консолидации проевропейских демократических политических сил для осуществления масштабных преобразований в стране, обеспечения стратегии децентрализации, организации эффективных отношений между общинами и центральной властью».
В «ББП «Солидарность» убеждены, что объединение проевропейских сил будет способствовать устойчивому развитию города и созданию эффективных органов власти, которые будут отвечать ожиданиям избирателей.
"Блок Петра Порошенко "Солидарность" призывает львовян прийти 15 ноября на избирательные участки и проголосовать за Садового.