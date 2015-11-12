В КИУ сообщили, что во все областные советы проходят только две партии (инфографика)

Только две партии БПП «Солидарность» и ВО «Батькивщина» по результатам местных выборов-2015 проходят во все областные советы.

Об этом говорится в анализе официальных результатов выборов, проведенном Комитетом избирателей Украины.

Согласно информации КИУ, представительство в 23 областных советах по результатам местных выборов-2015 получили БПП «Солидарность» и ВО «Батькивщина» - 22 областных и Киевский городской совет. "Укроп" и Радикальная партия Ляшко присутствуют соответственно в 18 и 17 областных советах. В 15 областных советов избраны представители Оппозиционного блока, "Самопомощи" и ВО "Свободы".

Представительство в 10 областных советах имеет партия "Наш край". В 8 областных советов вошли депутаты от партии "Видродження".

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Также по данным Комитета избирателей Украины, наибольшее количество сельских поселковых и городских голов были избраны от БПП «Солидарность» - 605 человек. Вторую позицию заняла ВО «Батькивщина» - 369 человек. Аграрная партия Украины по количеству сельских поселковых и городских голов заняла третье место - 185 человек. Партия "Наш край" заняла четвертое место - 156 представителей на должностях глав городов, сел и поселков. За ней следуют "Оппозиционный блок" (80 человек), "Видродження" (70 человек), "За конкретные дела" (54 человека), ВО "Свобода" (53 человека), Радикальная партия Олега Ляшко (48 человек).

КИУ на основании данных ЦИК определил лидеров по числу избранных депутатов. Так, наибольшее количество депутатов местных советов - 8266 были избраны от БПП «Солидарность». «Батькивщину» в местных советах будут представлять 7 509 депутатов. В тройке лидеров - партия «Наш край». В местные советы от этой политической силы прошли 4357 депутатов. Также в пятерку лидеров вошли Оппозиционный блок (3787 депутатов) и Радикальная партия Ляшко (2293 депутата).

По результатам местных выборов-2015, 5% проходной барьер преодолели девять партий: БПП «Солидарность», «Батькивщина», Оппозиционный блок, «УКРОП», ВО «Свобода», Радикальная партия Ляшко, «Самопомощь», «Наш край» и «Видродження».