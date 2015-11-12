В Верховную Раду прибыл Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, в начале пленарного заседания председатель ВР Владимир Гройсман сообщил, что сегодня парламент будет рассматривать ряд экономических инициатив правительства.

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По его словам, кроме того, сегодня парламент должен рассмотреть проект изменений в трудовое законодательство, которым предусмотрено недопущение дискриминации по сексуальной ориентации.

Яценюк добавил, что также сегодня ВР будет рассматривать законопроект о ренте на газ и вопрос об увольнении судей.