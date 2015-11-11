Министра юстиции вызывают на допрос в Генпрокуратуру

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что его вызывают на допрос в Генпрокуратуру по делу о давлении на Конституционный суд при рассмотрении закона о люстрации.

Об этом Петренко сообщил в Facebook и обнародовал фотокопию письма ГПУ в адрес Министерства юстиции за подписью следователя по особо важным делам ГСУ Генпрокуратуры А.Легеньковского от 4 ноября 2015 года.

«Генпрокуратура вызывает меня на допрос по уголовному делу о давлении на Конституционный суд во время рассмотрения закона об очищении власти (люстрации)», - написал Петренко.

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«В ходе досудебного расследования возникла необходимость вызвать для допроса в качестве свидетеля Петренко Павла Дмитриевича. ...Прошу сообщить Петренко Павлу Дмитриевичу о вызове в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (г.Киев, ул.Кловский спуск, 36/1) и вручить ему повестку о вызове», - говорится в письме ГПУ.

Согласно тексту письма, уголовное производство открыто 23 апреля с.г. по «факту противоправного вмешательства в деятельность Конституционного суда во время рассмотрения дела относительно конституционности отдельных положений Закона «Об очищении власти» по признакам уголовного правонарушения , предусмотренного ч.2 ст.376 УК Украины.