Министра юстиции вызывают на допрос в Генпрокуратуру
Согласно тексту письма, уголовное производство открыто 23 апреля.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что его вызывают на допрос в Генпрокуратуру по делу о давлении на Конституционный суд при рассмотрении закона о люстрации.
Об этом Петренко сообщил в Facebook и обнародовал фотокопию письма ГПУ в адрес Министерства юстиции за подписью следователя по особо важным делам ГСУ Генпрокуратуры А.Легеньковского от 4 ноября 2015 года.
«Генпрокуратура вызывает меня на допрос по уголовному делу о давлении на Конституционный суд во время рассмотрения закона об очищении власти (люстрации)», - написал Петренко.
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«В ходе досудебного расследования возникла необходимость вызвать для допроса в качестве свидетеля Петренко Павла Дмитриевича. ...Прошу сообщить Петренко Павлу Дмитриевичу о вызове в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (г.Киев, ул.Кловский спуск, 36/1) и вручить ему повестку о вызове», - говорится в письме ГПУ.
Согласно тексту письма, уголовное производство открыто 23 апреля с.г. по «факту противоправного вмешательства в деятельность Конституционного суда во время рассмотрения дела относительно конституционности отдельных положений Закона «Об очищении власти» по признакам уголовного правонарушения , предусмотренного ч.2 ст.376 УК Украины.
Генпрокуратура викликає мене на допит по кримінальній справі про тиск на Конституційний суд під час розгляду закону про ...Posted by Павло Петренко on 11 листопада 2015 р.