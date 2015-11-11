Тетерук заявляет, что к Кужель не допускают даже следователей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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По словам Тетерука, к Кужель не пускают «никого - ни следователей, ни Генеральную прокуратуру, ни старых друзей госпожи Кужель из нашей фракции («Народный фронт»)».

«Мы не знаем, где она лечится, кто ее лечит, и нуждается ли она, возможно, в какой-то помощи», - отметил он.

На вопрос по поводу заявлений фракции «Батькивщина», что он так и не извинился перед Кужель, Тетерук ответил: «Это манипуляция. Я извинился перед госпожой Кужель в первый вечер на своей странице в Facebook, и даже после того, как она (страница) была взломана, я обновил свой статус, в котором все равно извиняюсь персонально перед госпожой Кужель, и вчера в парламенте я также извинился публично. Я считаю, что наизвинялся достаточно, и если они не принимают извинения, то это уже их проблемы».

Тетерук сообщил, что вчера не был на допросе у следователей в связи с напряженным заседанием парламента, но не исключил, что сегодня в 14:00 планирует побывать в Генеральной прокуратуре.

В свою очередь председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак сказал, что сегодня на 17:00 вызван по этому делу на допрос.

Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Владимира Гройсмана ударил Кужель стеклянной бутылкой. По данным «Батькивщины», Кужель получила сотрясение мозга.

В свою очередь, Тетерук заверил, что никакой агрессии с его стороны не было. По его словам, Кужель первой начала вести себя агрессивно, начала бить меня сумкой и, защищаясь, я отступил назад к стене, и произошло столкновение». Тетерев сказал, что готов сотрудничать со следствием относительно инцидента с Кужель. Он также подчеркнул, что не считает инцидент с Кужель поводом для составления ним депутатских полномочий, как этого требует «Батькивщина».