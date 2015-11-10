Тетерук сегодня будет давать показания в ГПУ по поводу "избиения" Кужель
Народный депутат Андрей Тетерук сегодня будет давать показания в Генеральной прокуратуре Украины по поводу своего инцидента с народным депутатом Александрой Кужель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады.
Тетерук еще раз извинился перед Кужель и заверил, что "открыт для следствия" и будет делать все для того, чтобы были установлены все обстоятельства происшествия.
Тетерук сказал: "После голосования за европейские законы буду в Генеральной прокуратуре давать показания".
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Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Владимира Гройсмана ударил Кужель стеклянной бутылкой. По данным «Батькивщины», Кужель получила сотрясение мозга.
В свою очередь, Тетерук заверил, что никакой агрессии с его стороны не было. По его словам, Кужель первой начала вести себя агрессивно, начала бить меня сумкой и, защищаясь, я отступил назад к стене, и произошло столкновение». Тетерук сказал, что готов сотрудничать со следствием по поводу инцидента с Кужель. Он также подчеркнул, что не считает инцидент с Кужель поводом для сложения им депутатских полномочий, как этого требует «Батькивщина».