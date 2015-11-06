Тетерук не считает инцидент с Кужель поводом для сложения депутатских полномочий

Об этом депутат сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о требования "Батькивщины" о сложении им депутатского мандата в связи с инцидентом с Александрой Кужель.

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Для того, чтобы сложить мандат самостоятельно, отметил Тетерук, он должен "чувствовать, что совершил какое-то умышленное событие".

"Меня спровоцировали, провоцировали неоднократно, и я абсолютно не вел себя агрессивно и не считаю, что мои действия являются такими, которые не позволяют народному депутату продолжить свои полномочия", - сказал он.

Кроме того, парламентарий отметил, что если Кужель считает, что в его действиях есть преступление, то он "готов к тому голосованию по их представлению о снятии моей депутатской неприкосновенности для проведения всех необходимых процедур". "Я абсолютно открыт для проведения расследования и всех дальнейших процедур", - добавил депутат.

Он также добавил, что во время инцидента "пытался избежать ударов, которые наносила мне госпожа Кужель сумкой". Он выразил надежду, что это будет видно на видео.

"Во время удара я держал руки. У меня действительно была бутылка с водой. Я не бил ее. На видео это есть, что я не бил ее, я отходил назад. Во время удара сумкой она дотронулась головой до бутылки", - сказал Андрей Тетерук.

Как сообщал УНИАН, фракция "Батькивщина" заявила, что не будет принимать участия в заседаниях Верховной Рады, пока народный депутат Тетерук (фракция "Народного фронта") не сложит свои депутатские полномочия из-за инцидента с Александрой Кужель.