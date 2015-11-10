Приняв несколько визовых законов, нардепы ушли на перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен в связи с тем, что народным депутатам не раздали сравнительные таблицы с поправками к законопроекту № 3040 "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

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Председатель Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев начал докладывать в парламенте, но с мест народные депутаты начали выкрикивать, что у них нет текста поправок. В ответ Соболев заявил, что в такой ситуации не могут рассматриваться эти поправки, поскольку они не розданы народным депутатам.

После этого председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил перерыв до 13.00 с тем, чтобы были распечатаны сравнительные таблицы к законопроекту и розданы народным депутатам.