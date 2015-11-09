Могерини заявляет, что еще нет решения, как успокоить РФ относительно ЗСТ Украины с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко встречи с представителями СМИ.

Могерини отметила, что обсудила с Порошенко вопрос торговой части соглашения об ассоциации, которое начнет временно действовать с 1 января 2016 года.

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"Мы уже сделали многое для того, чтобы подготовить это соглашение к реализации, и то, что нам остается сделать, - это найти практические решения относительно беспокойства России по поводу действия этого соглашения", - сказала Могерини.

Она напомнила, что в этой связи проводятся переговоры с российской стороной.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что режим свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, он вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.