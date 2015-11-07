Гройсман: закон о госслужбе должен быть принят парламентом

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в интервью газете "Зеркало недели". Отвечая на вопрос, "не станет ли закон разменной монетой продолжающихся в коалиции политических игр?", Гройсман заявил: "Закон должен быть принят и никакой монетой не станет".

Читайте такжеГройсман призывает депутатов 10 ноября принять решение о выборах в Мариуполе и Красноармейске"Для меня есть вещи, которые невозможно разменять ни при каких обстоятельствах", - добавил он.

По его словам, после децентрализации "госслужба и изменение системы государственного управления - это вторая ключевая для меня история".

"Я пришел сюда провести реформы. Даже если это кому-то не совсем заметно.А децентрализация власти и реформа государственной службы - главные инструменты для полного реформирования системы государства и включения в нее абсолютно иных европейских цивилизованных механизмов", - пояснил Владимир Гройсман. При этом добавил: "Вот они как раз и начнут ломать хребет старой системе изнутри".

Владимир Гройсман заверяет, что президент Петр Порошенко на сегодня поддерживает этот закон: "О чем он сказал мне лично".